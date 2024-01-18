Глава Туркмении обсудил с замглавы Еврокомиссии перспективные сферы сотрудничества

Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества Сердар Бердымухамедов назвал транспортно-логистическую систему

АШХАБАД, 18 января. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял заместителя председателя Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса, они обсудили перспективные направления сотрудничества. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, собеседники обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в контексте его ключевых аспектов и имеющегося разнопланового потенциала. В этой связи Бердымухамедов отметил важность предстоящего инвестиционного форума по устойчивому транспорту Европейский союз (ЕС) - Центральная Азия, который пройдет 29-30 января в Брюсселе. По его мнению, транспортно-логистическая система является одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества Туркмении и ЕС.

Президент заверил, что его страна примет активное участие в работе форума. Он также рассчитывает, что итоги форума позволят трансформировать Транскаспийский транспортный коридор, соединяющий Центральную Азию и Европу, в мультимодальный, современный, стабильный и скоростной маршрут. Глава государства добавил, что ведущие европейские компании представлены во многих отраслях туркменской экономики - в нефтегазовом комплексе, сферах электроэнергетики, строительства, связи и коммуникаций.

Схинас, в свою очередь, отметил, что Евросоюз заинтересован в расширении многолетнего продуктивного диалога с Туркменией - стратегическим партнером, занимающим сегодня ведущие позиции в регионе Центральной Азии и демонстрирующим высокий миротворческий потенциал.

Замглавы Еврокомиссии с 14 января совершает турне по пяти странам Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения). По его словам, он впервые посетил все страны региона за один раз. Схинас отметил, что на повестке обсуждений с лидерами республик стояли вопросы транспорта, инвестиций, связанности стран.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - это международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы.