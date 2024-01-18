Участниками проекта "Сделано в Москве" стали свыше 5 тыс. предпринимателей столицы

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, локальные товары также представляются в сетевых магазинах, на ярмарках, фестивалях, отраслевых выставках и форумах

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Более 5 тыс. предпринимателей Москвы стали участниками проекта "Сделано в Москве". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Больше 5 тыс. московских предпринимателей стали участниками проекта "Сделано в Москве". Он предлагает столичным брендам разные инструменты продвижения - как онлайн, так и офлайн", - написал мэр.

Мэр подчеркнул, что предприниматели принимают участие в промокампаниях на маркетплейсах, а также сообщил, что более 20 тыс. товаров размещены на онлайн-витрине сделановмоскве.рф. Собянин отметил, что локальные товары также представляются в сетевых магазинах, на ярмарках, фестивалях, отраслевых выставках и форумах, в числе которых Московский урбанистический форум и Московская неделя красоты.

"Благодаря проекту столичные предприниматели продали больше 60 тыс. товаров и заработали дополнительно свыше 110 млн рублей", - заключил Собянин.