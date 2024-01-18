"Уралхим" подписал меморандум о намерениях о поставках удобрений в Китай

Соглашение подразумевает поставку 600 тыс. тонн в течение трех лет, сообщили в компании

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Группа "Уралхим" и китайская компания-импортер удобрений Xinjiang Golden Pomegranate Agricultural Import and Export Co. подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий поставку 600 тыс. тонн удобрений в Китай в течение трех лет, сообщил "Уралхим".

"В соответствии с соглашением стороны выразили намерение поставлять в КНР моноаммонийфосфат (MAP) и комплексные удобрения (NPK) в период с 2024 по 2026 годы. Общий объем поставок за три года может составить 600 тыс. тонн продукции. Доставка удобрений будет осуществляться железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор "ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев, Китай является стратегическим партнером компании, с которым она намерена расширять сотрудничество. "При этом мы осуществляем поставки продукции в КНР не только морским, но и железнодорожным транспортом, что является уникальным преимуществом для доставки в далекие от побережья регионы страны", - отметил он.