Эксперты утверждают, что продажи новых автомобилей в РФ не превысят 1,4-1,5 млн штук

Причиной могут стать увеличившиеся ставки автокредитования и продолжающийся рост стоимости машин, заявили в ВТБ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Продажи новых автомобилей в России по итогам 2024 года на фоне роста стоимости машин будут исчисляться в пределах 1,4-1,5 млн штук, считают эксперты группы ВТБ.

"По данным ВТБ и "Открытие авто", декабрь стал самым успешным месяцем года для российского авторынка (128,9 тыс. автомобилей). Итоговый результат за 12 месяцев оказался выше прошлогоднего на 440 тыс. сделок и составил 1,13 млн легковых и LCV автомобилей. В 2024 году с учетом амбициозных планов дистрибьюторов могло бы состоятся порядка 2 млн сделок, однако увеличившиеся ставки автокредитования и продолжающийся рост стоимости машин едва ли позволит рынку подняться выше 1,4-1,5 млн штук", - сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на своих экспертов.

При этом в январе - феврале 2024 года от рынка не стоит ждать тех же темпов, что он показал в декабре, считает руководитель "Открытие авто" Марина Дембицкая.

"Морозы, ударившие по активности многих клиентов в мегаполисах в первой декаде января, и затяжные праздники не позволят рынку выйти больше, чем на 60-65 тыс. сделок. Не достигнет декабрьских рекордов и февраль. Хотя, учитывая переполненность многих складов "китайцами", этот период может быть выгоден для покупки новой машины. Деньги, "замороженные" в "металле", для дилеров становятся все дороже, и продавцы будут идти на уступки. Порядка 35% машин, завезенных из Поднебесной в прошлом году, к началу января оказались не распроданы", - указала она.

При сохранении текущих экономических условий оживление рынка начнется в весенние месяцы, уверен вице-президент ВТБ, начальник управления партнёрских продаж авто Владимир Высоцкий. "Продавцы будут мотивировать покупателей к сделке аргументами про подорожание. На самих дилеров будут давить новые амбициозные планы дистрибьюторов", - пояснил Высоцкий.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) дала прогноз, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2024 году могут вырасти на 15% по сравнению с 2023 годом - до 1,3 млн. Доля рынка электромобилей в 2024 году может составить от 1,5% до 2%, или более 20 тыс. штук, считают в АЕБ.