Минздрав не увидел препятствий поставкам в РФ препарата "Икземпра" от рака молочной железы

По данным производителя, сменился поставщик фармацевтической субстанции, используемой при производстве лекарства

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Препятствий для поставок в страну препарата для лечения рака молочной железы "Икземпра" сейчас нет.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В среду газета "Коммерсантъ" сообщила о сложившейся в России нехватке этого препарата.

"По данным производителя, ранее имела место смена поставщика фармацевтической субстанции, используемой при производстве препарата. В настоящее время все необходимые административные решения приняты, никаких препятствий для его поставок потребителям в России нет", - говорится в сообщении.