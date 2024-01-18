18 января, 08:25

Минздрав не увидел препятствий поставкам в РФ препарата "Икземпра" от рака молочной железы

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

По данным производителя, сменился поставщик фармацевтической субстанции, используемой при производстве лекарства

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Препятствий для поставок в страну препарата для лечения рака молочной железы "Икземпра" сейчас нет.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В среду газета "Коммерсантъ" сообщила о сложившейся в России нехватке этого препарата.

"По данным производителя, ранее имела место смена поставщика фармацевтической субстанции, используемой при производстве препарата. В настоящее время все необходимые административные решения приняты, никаких препятствий для его поставок потребителям в России нет", - говорится в сообщении. 

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