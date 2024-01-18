В Северной Осетии создадут кадровый центр для подготовки специалистов в строительстве

Этот вопрос обсудили на встрече глава республики Сергей Меняйло и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 января. /ТАСС/. Региональный кадровый центр создадут в Северной Осетии для подготовки специалистов в строительной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам встречи главы республики Сергея Меняйло с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным.

"Отдельно Ирек Файзуллин и Сергей Меняйло обсудили вопрос подготовки кадров для строительной отрасли Северной Осетии. Глава республики озвучил инициативу о создании многоуровневой системы подготовки кадров с учетом опыта и наработок Минстроя России. Речь шла о создании в регионе организации, деятельность которой будет направлена на формирование эффективной системы управления трудовыми ресурсами в строительной отрасли. Например, в форме регионального кадрового центра", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель республики, в 2023 году меры господдержки на улучшение жилищных условий получили 93 молодые семьи. Для того, чтобы очередь на получение субсидий продвигалась быстрее, необходимо увеличение финансирования мероприятия. Кроме того, с просьбой о предоставлении первоочередного права на получение господдержки обращаются участники СВО. Стороны обсудили варианты решения этого вопроса.

Также в Северной Осетии в 2023 году были завершены работы на всех запланированных территориях - 42 общественных и 43 дворовых. Что касается исполнения программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то с 2019 года более 1 тыс. 470 жителей республики уже переселено.