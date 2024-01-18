Экспорт нефти из РФ в декабре обновил девятимесячный максимум

По данным МЭА, поставки нефти выросли на 240 тыс. б/с к ноябрю, до 5 млн б/с, а экспорт нефтепродуктов увеличился на 260 тыс. б/с

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия в декабре 2023 года увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,8 млн б/с, что является рекордом за последние девять месяцев. Такая оценка содержится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, поставки нефти выросли на 240 тыс. б/с к ноябрю, до 5 млн б/с, а экспорт нефтепродуктов увеличился на 260 тыс. б/с.

При этом доходы России от нефтяного экспорта, как считает МЭА, снизились до полугодового минимума и составили $14,4 млрд. Снижение выручки агентство связывает с увеличением дисконта на российскую нефть марки Urals и со снижением котировок нефти марки Brent.

Согласно данным, приведенным МЭА, РФ в декабре сократила добычу нефти на 20 тыс. б/с по сравнению с ноябрем - до 9,48 млн б/с.

Россия в августе 2023 года объявляла о сокращении поставок нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с, с сентября по декабрь 2023 года, объем сокращения составлял 300 тыс. б/ с.

В ноябре вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия приняла решение углубить объемы сокращения поставок нефти и топлива с текущих 300 тыс. баррелей до 500 тыс. баррелей в сутки. Эта мера продлится до конца марта 2024 года. При этом Россия планировала начать наращивать объемы ограничения поставок уже с декабря, а с января 2024 года намерена в полном объеме выполнить обязательства по добровольному сокращению поставок нефти и топлива.