"Фосагро" ждет решения США по отмене пошлины на импорт удобрений в марте

Компании ранее оспорили в суде решение комиссии американского Минторга

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Фосагро" ждет решения комиссии в США по возможности отмены компенсационной пошлины на импорт российских и марокканских удобрений в марте, заявил финдиректор компании Александр Шарабайко. По его словам, юристы оптимистично смотрят на возможность компаний выиграть это дело. Ранее компании оспорили в суде решение комиссии Минторга США.

"Где-то в марте ожидается решение по наличию ущерба. Если решение переголосования по этому вопросу будет в пользу импортеров, то есть Марокко и России, то пошлины отменяются. Наши американские адвокаты довольно оптимистично смотрят на наши шансы выиграть совместно с марокканцами", - сказал он в ходе вебинара "Атона".

Шарабайко назвал решение по пошлинам абсолютно политически мотивированным.

США в 2021 году начали антидемпинговое расследование в связи с обращением американского производителя удобрений Mosaic. По мнению компании, российские и марокканские производители получают субсидии от властей своих стран и тем самым имеют преимущество на американском рынке. Позднее комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт удобрений из России и Марокко наносит ущерб американской экономике.

В ноябре 2023 года США ввели компенсационные пошлины в размере 28,5% на продукцию "Апатита", понизив пошлину для Марокко до 2,12%.