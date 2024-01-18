Госдума попросит Счетную палату проанализировать концессионные соглашения в ЖКХ

По словам Вячеслава Володина, есть много примеров, когда сами регионы, управляя теплоснабжением, водоснабжением достигают хороших результатов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума обратится к Счетной палате с просьбой провести анализ концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Такое предложение первого замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева (ЛДПР) поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вячеслав Викторович, я прошу поддержать предложение ЛДПР и поручить комитету по контролю включить в проект постановления Государственной думы по итогам правительственного часа с зампредом правительства Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным поручение Государственной думы Счетной палате Российской Федерации провести отдельный аудит всех концессионных соглашений в сфере ЖКХ и дать совершенно конкретные рекомендации по решению вот этих кризисных ситуаций", - сказал Кошелев.

Володин ответил, что предложение заслуживает внимания. "Действительно, мы столкнулись с ситуацией, когда в регионах работают концессионеры, много нареканий со стороны жителей, большое количество аварий. Нет эффективной системы управления, мы видим, что закон несовершенен и вместе с этим можно сравнить, там, где работают структуры государственные: Москва, Казань, Санкт-Петербург. У нас много хороших примеров, когда сами регионы, управляя теплоснабжением, водоснабжением достигают хороших результатов", - подчеркнул Володин.

По его словам, есть положительные примеры и по концессионерам, но их очень мало. "Давайте дадим поручение Счетной палате, пусть они займутся этим вопросом, проведут полный анализ концессий по теплоснабжению, водоснабжению с тем, чтобы мы получили объективную информацию, где что происходит. <...> У нас больше, чем обращений в этой части, просто-напросто нет. И фракция ЛДПР правильно поднимает этот вопрос", - добавил председатель Госдумы.

16 января депутаты Госдумы по предложению председателя палаты Вячеслава Володина приняли решение о создании рабочей группы для решения проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Также будут проведены парламентские слушания по проблемам ЖКХ. 17 января Володин поручил думскому комитету по строительству и ЖКХ проанализировать состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства в российских регионах. Правительственный час с вице-премьером Маратом Хуснуллиным запланирован в Госдуме на 24 января.