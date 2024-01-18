В КНР заявили, что ярмарка "Сделано в России" позволит расширить двустороннюю торговлю

Провинция Ляонин, в которой будет проходить фестиваль, налаживает практическое взаимодействие с Россией в области производства оборудования, логистики, сельского хозяйства, сообщил Лю Сюэсун

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Проведение в Китае фестиваля-ярмарки "Сделано в России" позволит китайским потребителям узнать российскую продукцию и будет способствовать расширению торговли между двумя странами. Об этом заявил полномочный министр посольства КНР в РФ Лю Сюэсун на пресс-конференции, посвященной фестивалю.

"Проведение первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России" именно сейчас, в первую неделю российского и в канун китайского Нового года, позволит китайским потребителям самим попробовать российские деликатесы, узнать о российской продукции, вкусить очарование русской традиционной культуры, - указал он. - Это все предоставит новые возможности для расширения двусторонней торговли и принесет практические результаты".

По его словам, провинция Ляонин, в которой будет проходить фестиваль-ярмарка, "налаживает практическое взаимодействие с Россией в области производства оборудования, логистики, сельского хозяйства". "Сейчас развивается сотрудничество в таких сферах, как энергетика, лесное хозяйство, полезные ископаемые, рыболовство. У нас мощная взаимодополняемость, большой потенциал, и в этой связи проведение фестиваля-ярмарки может содействовать дальнейшему повышению уровня сотрудничества между Россией и китайской провинцией Ляонин", - добавил Лю Сюэсун.

Министр в этой связи отметил, что Ляонин оказывает активное содействие проведению фестиваля-ярмарки. "[Провинция Ляонин] будет готова и рада видеть здесь российские товары и продукцию, познакомить китайского покупателя с данной продукцией", - подчеркнул он.

"Мы здесь, на китайском рынке, с нетерпением ждем новые российские компании, новые высококачественные товары и надеемся, что прекрасная русская музыка, спорт, национальная русская культура придут в Китай. Китайское посольство будет оказывать всяческое содействие для развития китайско-российского сотрудничества и будет прилагать максимальные усилия для укрепления материальной основы для отношений", - заключил Лю Сюэсюн.

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" будет проводиться с 27 января по 5 февраля 2024 г. в городах Шэньян и Далянь (провинция Ляонин) при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ), правительства России и правительства провинции Ляонин. Программа даст старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в 2024-2025 годах.