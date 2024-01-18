Венгрия не видит трагедии в отсутствии согласия в ЕС по финансированию Украины

Будапешт не исключает поддержки Киева на двусторонней основе, заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш

БУДАПЕШТ, 18 января. /ТАСС/. Венгрия не считает трагедией отсутствие согласия в Евросоюзе по вопросу о финансировании Украины и допускает, что решение об этом будет достигнуто без участия Будапешта. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

"Это не трагедия", - сказал он по поводу неспособности стран ЕС учесть позицию Венгрии и договориться о порядке предоставления финансовой поддержки Украине. По словам Гуйяша, решение этого вопроса может быть найдено "другими 26 членами Евросоюза", без венгерского участия. В то же время "Венгрия не исключает поддержки Украины на двусторонней основе", добавил глава канцелярии премьера, имеющий в правительстве страны ранг министра.

На саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд из бюджета сообщества на 2024-2027 годы. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Вопрос об этом с учетом венгерской позиции будет рассматриваться на внеочередном саммите ЕС 1 февраля.

По сообщениям из Брюсселя, Еврокомиссия приступила к подготовке новых предложений относительно финансирования Украины, Орбан в одном из своих недавних заявлений приветствовал разработку плана Б. В то же время он предупредил, что если его мнение учтено не будет, то он вновь использует свое право вето на решения всего Евросоюза. По его словам, в этом случае процесс финансирования Украины "придется остановить".