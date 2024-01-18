КНР намерена всеми силами поддерживать динамику в развитии торговли с РФ

Официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун дал положительную оценку двустороннему взаимодействию в области экономики в последние годы, указав на его "продолжающееся уверенное развитие"

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Китайские власти приложат максимум усилий для сохранения положительной динамики в развитии торгово-инвестиционных отношений с Россией. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун.

"Министерство коммерции вместе с соответствующими ведомствами приложит все усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух стран. Мы закрепим положительную динамику в китайско-российском торгово-инвестиционном сотрудничестве", - сказал он на брифинге, комментируя успешное развитие торговых отношений между КНР и РФ.

Официальный представитель дал положительную оценку двустороннему взаимодействию в области экономики в последние годы, указав на его "продолжающееся уверенное развитие". Он отметил, что Пекин намерен расширить взаимодействие с Москвой по таким направлениям, как цифровая торговля.

По словам Хэ Ядуна, Китай заинтересован в совместном с Россией продвижении проектов в сфере электронной коммерции и других перспективных областях. Он добавил, что КНР планирует повышать уровень трансграничных коммуникаций с РФ, укреплять связи между предприятиями и регионами двух государств, "обогащать содержание китайско-российского торгово-экономического сотрудничества".

Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе Главным таможенным управлением КНР, товарооборот Китая с Россией в 2023 году достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из КНР вырос на 46,9% ($110,97 млрд), импорт российских товаров повысился на 12,7% и составил $129,14 млрд.