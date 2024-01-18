В Кировской области приняли закон о доплатах матерям первенцев до уровня средней зарплаты

Размер выплаты будет высчитываться таким образом, чтобы общий размер получаемых средств составлял 38 203 рубля

КИРОВ, 18 января. /ТАСС/. Закон об ежемесячных доплатах матерям за первого ребенка до размера средней заработной платы приняли депутаты Законодательного собрания Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Депутаты в двух чтениях приняли законопроект о доплатах мамам, родившим первенцев, до уровня среднемесячного дохода по региону. Кировская область стала первым в России регионом, где введена такая мера поддержки семей", - говорится в сообщении.

Инициатором законопроекта выступил губернатор Александр Соколов. Ежемесячная социальная выплата в связи с рождением или воспитанием первенца назначается женщинам, родившим или усыновившим ребенка с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года. Доплата будет производиться тем матерям, которые имеют регистрацию и постоянно проживают в Кировской области не менее шести месяцев до момента рождения (усыновления) ребенка. Речь идет о доплате к уже существующим выплатам - так, чтобы общий размер выплат матерям первенцев составлял 38 203 рубля - это уровень средней заработной платы по региону.

При назначении пособия статус женщины - состоит она в браке или нет - не учитывается. По прогнозу, выплату к концу года будет получать порядка 2,6 тыс. женщин. В бюджете Кировской области на эти цели заложены средства - около 200 млн рублей. Чтобы получить выплату, нужно будет обратиться в территориальный МФЦ или в подразделение МФЦ при перинатальном центре.

"Орган социальной защиты населения самостоятельно ежемесячно будет направлять запросы о получаемых женщиной доходах и ежемесячно индивидуально определять размер выплаты, уведомляя при этом маму о предоставляемом размере доплаты", - цитирует пресс-службе министра социального развития Кировской области Ольгу Шулятьеву.

По данным властей, благодаря существующим мерам поддержки в регионе, как финансового, так и нефинансового характера, в 2023 году в сравнении с 2022 годом замедлилась тенденция снижения рождаемости с 13 до 5%.