Евросоюз в 2023 году снизил потребление газа на 6%

По данным ФСЭГ, трубопроводный импорт газа в ЕС упал на 24%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Потребление газа странами Евросоюза (ЕС) в 2023 году снизилось на 6% в годовом выражении, до 333 млрд куб. м. При этом трубопроводный импорт газа в ЕС упал на 24%, следует из отчета Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ).

"В декабре 2023 года потребление газа в ЕС вернулось к отрицательному тренду после двух месяцев роста подряд. Это снижение составило 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и [потребление] составило 35 млрд куб. м. Сокращение потребления газа можно объяснить более мягкой, чем обычно, температурой по всей Европе, что привело к снижению спроса на отопление в жилом секторе. Кроме того, период праздников привел к снижению потребления газа в промышленном секторе. Более того, увеличение производства за счет возобновляемых источников и ядерной энергетики компенсировало сокращение использования природного газа в секторе производства электроэнергии", - говорится в документе.

В частности, спрос на газ в Германии в декабре снизился на 6,8% - до 9,2 млрд куб. м; в Италии - на 2,7%, до 7,3 млрд куб. м; во Франции - на 15%, до 4,2 млрд куб. м; в Испании спрос вырос на 8,6%, до 2,7 млрд куб. м. Великобритания снизила потребление газа на 17% - до 6,6 млрд куб. м. Общее потребление газа Китаем в ноябре, согласно отчету ФСЭГ, выросло на 5,7% год к году - до 35 млрд куб. м (в январе - ноябре 2023 года спрос вырос на 7% - до 359 млрд куб. м).

Импорт трубопроводного газа в ЕС в декабре составил 13,5 млрд куб. м, что на 1% ниже, чем в ноябре, и на 8% меньше показателя годом ранее. В целом в 2023 году трубопроводные поставки в ЕС снизились на 24% - до 155 млрд куб. м. По данным ФСЭГ, из этого объема на поставки из России пришлось только 27 млрд куб. м (падение на 57%), на Норвегию - 84 млрд куб. м (-12%), 30 млрд куб. м были поставлены из Алжира, а оставшиеся объемы - из Азербайджана и Ливии. Доля норвежского газа в общем объеме трубопроводных поставок в 2023 году составляет 54%, российского - 17%.

Поставки СПГ

Поставки СПГ в Европу шестой месяц подряд в декабре снизились в годовом выражении на 17%, до 11,32 млн тонн. Сокращение импорта СПГ было обусловлено высокими запасами газа, снижением спроса и добычи, а также разницей спотовых цен между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой, которая делает спотовые поставки в АТР более привлекательными. Импорт СПГ странами Азии увеличился на 15% - до исторического максимума в объеме 26,67 млн тонн.

Всего в 2023 году Европа импортировала 123,85 млн тонн (-1,8%), Азия - 264,42 млн тонн (+4,6%).

Мировой экспорт СПГ в декабре вырос на 5,3% год к году - до 37,48 млн тонн. В целом в 2023 году мировой экспорт СПГ вырос на 3,3% - до 410,5 млн тонн.

Крупнейшими поставщиками сжиженного газа в декабре стали США, Катар и Австралия. Россия расположилась на четвертой строчке, следует из отчета ФСЭГ.