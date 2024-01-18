TCS Group после перерегистрации в РФ планирует листинг только на Мосбирже

Группа планирует провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок с LSE с 31 января

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. TCS Group (головная структура "Тинькофф банка") после делистинга глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской биржи (LSE) планирует сохранить их обращение только на Московской бирже, листинг на иных альтернативных биржах не планируется. Об этом сообщается в материалах группы.

"Компания принимает меры, чтобы сохранить листинг ГДР на Московской бирже. Одним из результатов редомициляции станет листинг акций "ТКС холдинг" на Московской бирже. Компания не планирует листинг ГДР или акций на иных альтернативных биржах", - говорится в сообщении.

Группа планирует провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок с LSE с 31 января 2024 года. Торги бумагами TCS Group на Лондонской бирже приостановлены с 3 марта 2022 года, и, как отметила группа, с тех пор она не получала никаких указаний об их возможном возобновлении. "Кроме того, компания также фактически лишена возможности соблюдать требования по раскрытию нормативных новостей на LSE. Это стало важными причинами, по которым совет директоров компании принял решение о делистинге ГДР с LSE", - следует из материалов.

Также в материалах отмечается, что компания уведомила JPMorgan Chase Bank, N.A. о своем намерении сменить банк-депозитарий. Новым банком-депозитарием выбран RCS Issuer Services S.AR.L.

15 января TCS Group объявила об одобрении акционерами редомициляции с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский во Владивостоке. TCS Group сменит название на "Международная компания публичное акционерное общество "ТКС холдинг" (МКПАО "ТКС холдинг"). Согласно материалам, компания планирует завершить основные этапы перерегистрации в первом квартале 2024 года.

Ранее в САР на дальневосточном острове Русский перерегистрировались компании группы "Интеррос" Владимира Потанина. "Интеррос" - основной акционер TCS Group с апреля 2022 года, ее доля составляет 35%.