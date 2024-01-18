"Мосэнерго" по итогам 2023 года увеличило выработку на 0,8%

Она составила 63,02 млрд кВт·ч

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Генерирующая компания "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по итогам 2023 года нарастила производство электроэнергии на 0,8% по сравнению с 2022 годом, до 63,02 млрд кВт·ч, говорится в пресс-релизе компании.

При этом отпуск тепла снизился на 4,6% по сравнению с 2022 годом и составил 81,49 млн Гкал. Основное влияние на динамику этого показателя оказали высокая температура наружного воздуха в апреле - мае 2023 года, сокращение продолжительности отопительного периода 2022-2023 годов по сравнению с предыдущим, а также позднее начало отопительного периода 2023-2024 годов, уточняет компания.

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тыс. Гкал·ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии.

Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг".