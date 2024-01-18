Резиденты "Технополиса Москва" инвестировали в экономику города свыше 160 млрд рублей

В ОЭЗ производят микроэлектронику, медоборудование, лекарства, беспилотные авиасистемы, разрабатывают новые материалы, энергоэффективные решения и программное обеспечение

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Объем инвестиций компаний, работающих в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", в экономику города за 18 лет превысил 160 млрд рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Особой экономической зоне "Технополис Москва" - 18 лет. С момента создания территория ОЭЗ сильно выросла и сегодня включает шесть площадок - это больше 200 предприятий, 16,3 тыс. рабочих мест. За время существования общий объем инвестиций компаний в экономику города превысил 160 млрд рублей", - написал Собянин.

Он отметил, что в ОЭЗ производят важную импортозамещающую продукцию: микроэлектронику, медоборудование, лекарства, беспилотные авиасистемы, разрабатывают новые материалы, энергоэффективные решения и программное обеспечение. Только в прошлом году там открыли 35 новых производств.

В числе главных преимуществ особых экономических зон - налоговые преференции для высокотехнологичных предприятий со статусом резидента. Такие компании на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%, добавил мэр.