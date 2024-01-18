Доходы от лесного хозяйства в бюджете РФ в 2023 году выросли на 8%

Замглавы Рослесхоза Анастасия Винокурова сообщила, что их сумма составила 50,22 млрд рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сумма доходов бюджета от лесного хозяйства за 2023 год составила 50,22 млрд рублей, что превышает показатели за 2022 год на 8%, или 3,65 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

"Доходы от лесного хозяйства в федеральный бюджет Российской Федерации, несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную с преодолением внешних санкционных барьеров, выстраиванием новых логистических путей, а также изменением рынков сбыта, превысили показатели 2022 года и составили 50,22 млрд рублей", - заявила замглавы Рослесхоза Анастасия Винокурова, чьи слова приводятся в распространенном сообщении.

По ее словам, Рослесхоз активно поощряет развитие лесной отрасли и поддерживает предприятия для адаптации к изменившимся внешнеэкономическим условиям. Например, льготой по сокращению арендных платежей за лесные участки воспользовались шести регионов Северо-Западного федерального округа на сумму порядка 500 млн рублей на конец декабря 2023 года.