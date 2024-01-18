В ФАС сообщили о введении 53 регионами дифференцированных по потреблению энерготарифов

К ним могут присоединиться еще несколько субъектов РФ, заявили в ведомстве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Дифференцированные по объемам потребления тарифы на электроэнергию с начала 2024 года ввели 53 субъекта РФ, к ним могут присоединиться еще несколько регионов. Об этом сообщил начальник отдела антимонопольного контроля оптового рынка электроэнергии управления регулирования электроэнергетики ФАС России Максим Пальянов.

"Мы ввели зависимость между объемом перекрестного субсидирования в субъекте РФ и дифференциацией тарифов. Только эта инициатива сподвигла 53 субъекта РФ ввести дифференцированные тарифы с 2024 года. Это неокончательная цифра, мы продолжаем работать с регионами", - сказал он на заседании у первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева.

По словам представителя ФАС, Иркутская область, где существует проблема "серого" майнинга в бытовом секторе, дифференцированные тарифы не ввела, превысив при этом объемы перекрестного субсидирования. "Мы в отношении региона уже ввели процедуру наблюдения. <...> Таких субъектов в РФ порядка 10-15 будет, все эти регионы мы еще в декабре уведомили, что они допустили нарушение, и в январе все эти решения будут отменены", - подчеркнул Пальянов.

Он добавил, что у регионов есть выбор: либо снижение тарифа на объем перекрестного субсидирования и компенсация сетевым организациям "выпадающего бюджета", либо введение дифференцированных тарифов. "Пока все те субъекты, [решения которых] мы отменяли, пошли по пути введения дифференцированных тарифов", - уточнил он.

О дифференциации тарифов по объемам потребления

Российские регионы с 1 января 2024 года могут переходить на дифференцированный тариф на электроэнергию в зависимости от объемов потребления. Это позволит повышать тарифы для потребителей, которые используют электроэнергию для майнинга и в коммерческих целях.

В декабре 2023 года правительство утвердило новый порядок определения предельной величины перекрестного субсидирования - с 1 января 2024 года региональные власти должны будут перейти на дифференцированный тариф на электроэнергию в случае, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. Однако тарифы на электроэнергию с этой даты не изменятся - их уровень, как и прежде, будет меняться с 1 июля.

Замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс заявлял, что изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется только тех потребителей, которые используют электроэнергию для майнинга и в коммерческих целях и энергопотребление которых существенно выше среднего значения по региону. Он отмечал, что возможное внедрение дифференцированных тарифов принимается решением соответствующего региона РФ самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан.