Путин поручил разрабатывать большие генеративные модели ИИ для внедрения в экономике

При этом нужно предусмотреть механизм, при котором ИИ будет внедряться на практике - в целях повышения производительности труда

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку больших генеративных моделей искусственного интеллекта с целью их последующего использования в ключевых отраслях экономики. При этом нужно предусмотреть механизм, при котором ИИ будет внедряться на практике - в целях повышения производительности труда.

Соответствующее поручение дано по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" и опубликовано в перечне поручений на сайте Кремля. Доложить по этому пункту нужно до 1 июля этого года и далее раз в полгода.

"Обеспечить разработку больших генеративных моделей для их использования в ключевых отраслях экономики, предусмотрев механизм практического внедрения этих моделей организациями, осуществляющими деятельность в таких отраслях, в целях повышения производительности труда", - говорится в поручении главы государства.

При формировании федерального проекта "Искусственный интеллект" в рамках разработки нового нацпроекта "Экономика данных" правительству нужно - также с докладом до 1 июля - предусмотреть меры поддержки развития и внедрения больших генеративных моделей. Это относится и к технологическим решениям в области ИИ. Помимо этого, нужно предусмотреть создание инфраструктуры для их широкого использования.

Президент РФ также поручил правительству до 30 апреля представить предложения о допфинансировании за счет средств бюджета исследований и разработок в области генеративного ИИ, в том числе больших генеративных моделей. Условием для этого является увеличение софинансирования от ведущих компаний РФ и тестирования ими технологий, полученных в результате исследований и разработок. Это поручение дано "в целях создания прорывных решений в области искусственного интеллекта".

Немногим ранее - до 31 марта - Минэкономразвития РФ и ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта" с другими заинтересованными организациями нужно скоординировать работу по подготовке декларации об ответственной разработке и использовании больших генеративных моделей в рамках Кодекса этики в сфере ИИ. Кодекс является единой системой рекомендательных принципов и правил для создания среды доверенного развития ИИ в России.