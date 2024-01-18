Сотрудники "Норникеля" смогут получить аналогичные дивидендам выплаты по ЦФА

Их рекомендовал совет директоров и одобрили акционеры компании в конце 2023 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники "Норникеля" в рамках программы "Цифровой инвестор" смогут получить выплаты, аналогичные размеру дивидендов, которые рекомендовал совет директоров и одобрили акционеры компании в конце 2023 года, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале "Норникель Life".

"В конце прошлого года совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 915,33 рубля на акцию компании, а акционеры одобрили выплаты. Таким образом, держатели minetoken также смогут получить первые выплаты по цифровым финансовым активам, аналогичные дивидендным", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в 2023 году было открыто 66,2 тыс. кошельков на платформе "Атомайз", а 51,3 тыс. человек получили токены.

"Норникель" запустил программу "Цифровой инвестор" для своих сотрудников в марте 2023 года. Каждый участник программы получает цифровые финансовые активы minetoken, привязанные по стоимости к акциям компании. Как пояснял ТАСС представитель "Норникеля", по параметрам программы "Цифровой инвестор" все сотрудники, работающие в компании более года, получают от 2 до 10 ЦФА в зависимости от стажа.