В Госдуму внесли законопроект о стимулировании неипотечной секьюритизации в РФ

Он предусматривает предоставление оригинаторам возможности удержания риска в объеме менее 20%, но не менее 5% при соблюдении установленных Банком России условий

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Думу законопроект, направленный на развитие и стимулирование роста рынка неипотечной секьюритизации в России. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон "О рынке ценных бумаг".

Распределение на рынке секьюритизации в России между ипотекой и иными видами активов остается крайне неравномерным, говорится в пояснительной записке. "По данным информационного агентства Cbonds, объем рынка ипотечной секьюритизации в России по состоянию на 31.10.2023 составляет 2 013,34 млрд рублей, в то время как объем рынка неипотечной секьюритизации по состоянию на указанную дату составляет 104,76 млрд рублей", - приводят данные авторы документа.

В законодательстве содержится требование об удержании оригинатором (инициатор процесса секьюритизации, обладатель активов, которые служат обеспечением (покрытием) для долговой бумаги) рисков в сделках неипотечной секьюритизации в объеме не менее 20%. На текущем на этапе одним из способов значительного повышения интереса участников рынка к заключению сделок неипотечной секьюритизации и последующего развития этого механизма является смягчение такого требования, считают авторы документа.

В этой связи законопроект предусматривает предоставление оригинаторам возможности удержания риска в объеме менее 20%, но не менее 5% при соблюдении установленных Банком России условий. "Подобный сбалансированный механизм позволит обеспечить высокое качество пула денежных требований, передаваемых в секьюритизацию, снизить риски недобросовестной секьюритизации и, как следствие, позволит сохранить надежность выпускаемых облигаций при снижении доли участия оригинатора", - говорится в пояснительной записке.

Учитывая необходимость определения Банком России условий, соблюдение которых потребуется для возможности удержания оригинатором риска в объеме менее 20%, но не менее 5%, предлагается установить отложенный срок вступления в силу законопроекта (с 1 января 2025 года).