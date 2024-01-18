Промпроизводство в Чувашии за год выросло на четверть

В регионе также зафиксировали увеличение показателей в сельском хозяйстве и строительстве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Промышленное производство в Чувашии по итогам 2023 года выросло на четверть, что выше планов. Также в регионе выросли объемы сельхозпроизводства и инвестиции в основной капитал, сообщили ТАСС в пресс-службе полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который побывал в республике.

"Как отметил глава Чувашии, в регионе понимают, что на сохранение общественной стабильности должна работать и экономика региона. Так, в 2023 году в республике зафиксированы опережающие темпы роста индекса промышленного [производства] - 125,1% в сравнении с 2022 годом", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в регионе отметили рост показателей в сельхозпроизводстве, инвестициях в основной капитал, строительных работах и вводе жилья. "Регион стабильно опережал сложившиеся по стране темпы роста номинальной и реальной заработной платы, инфляция ниже среднероссийского уровня", - добавили в пресс-службе.

"Важно не снижать темпы работы, поскольку 2024 год для регионов России, в том числе и Приволжского округа, является ответственным", - приводятся в сообщении слова Комарова.