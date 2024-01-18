Трутнев заявил, что расширение Арктической зоны в ХМАО позволит привлечь 3,5 млрд рублей

По словам вице-премьера, расширение предполагается на территории Белоярского и Березовского районов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Расширение границ Арктической зоны России на два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры позволит привлечь 3,5 млрд рублей частных инвестиций, заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

На заседании кабмина 18 января премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило законопроект о расширении границ Арктической зоны России за счет двух районов ХМАО. Позже глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что кабмин одобрил включение двух районов в АЗРФ.

"По результатам решения о расширении границ Арктической зоны на территории Белоярского и Березовского района Ханты-Мансийского округа - Югры будут созданы дополнительные рабочие места, привлечены более 3,5 млрд рублей частных инвестиций", - привела пресс-служба аппарата полпреда президента в ДФО Трутнева его слова.

Совокупные поступления в консолидированный бюджет налогов и сборов с 2024 по 2033 годы составят почти 4 млрд рублей, уточнил вице-премьер.

"Их включение в состав Арктической зоны России позволит за счет инструментов поддержки предпринимательской деятельности и дополнительных социальных программ, предусмотренных государственной программой России "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ", создать благоприятные условия для их развития", - резюмировал Трутнев.