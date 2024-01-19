СМИ: турецкая Botaş обсудит в России газовый хаб и проект центра поставок газа

С учетом использования приходящих в страну газотранспортных мощностей из соседних регионов этот центр превратит республику в крупнейшего поставщика газа в Европе, пишет газета Sabah

АНКАРА, 19 января. /ТАСС/. Представители турецкой нефтегазовой компании Botaş обсудят с "Газпромом" в Санкт-Петербурге детали создания центра газовой торговли (газового хаба) и вариант строительства в Турции центра поставок российского газа. Об этом сообщает газета Sabah.

По ее данным, планировавшаяся на текущей неделе поездка представителей Botaş в Санкт-Петербург все еще на повестке. Первоочередной темой контактов являются детали создания центра газовой торговли в регионе Фракия на северо-западе Турции. С учетом использования приходящих в страну газотранспортных мощностей из соседних регионов этот центр превратит республику в крупнейшего поставщика газа в Европе. При этом издание отмечает, что Турция уже сделала значительные инвестиции для достижения этой цели, введя в эксплуатацию плавучие установки для хранения и регазификации СПГ, хранилища природного газа и газовую биржу.

При этом Sabah также пишет, что наряду с хабом на повестке турецко-российских контактов есть тема строительства в Турции центра снабжения или центра поставок газа из РФ. Ранее, как напоминает издание, с таким предложением выступило российское руководство, а турецкое позитивно его восприняло. Газета не приводит деталей, но указывает, что "в случае строительства Россией в регионе центра газового снабжения российский газ через Турцию окажется открыт [для поставок] в Европу и более отдаленные точки".

В конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что реализация проекта газового хаба в Турции может начаться в 2024 году, а дорожная карта по проекту будет принята в ближайшее время. Он также отметил, что турецкие партнеры в ближайшее время посетят Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с российским опытом, который может пригодиться для создания электронной площадки и хаба на территории Турции.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта, но необходимо внести поправки в законодательство.

17 января источник в Минэнерго Турции подтвердил ТАСС, что делегация ведомства планирует посетить на этой неделе Россию для переговоров по созданию газового хаба на территории республики. Деятельность Botaş также входит в сферу ответственности министерства.