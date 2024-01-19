В Латвии отметили необходимость увеличить расходы на оборону ЕС после выборов в США

Президент страны Эдгарс Ринкевичс прокомментировал мнения экспертов о том, что потенциальное возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к снижению военной помощи Соединенных Штатов Украине

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Странам ЕС следует полагаться на собственные силы, а после президентских выборов в США будет необходимо увеличить расходы на оборону, независимо от результата голосования. Об этом газете Politico заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Независимо от того, кто победит на следующих президентских выборах в США, для европейских союзников есть один урок - увеличить расходы на оборону", - сказал латвийский лидер.

Такой вывод Ринкевичс сделал, комментируя мнения экспертов о том, что потенциальное возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к снижению военной помощи США Украине. Президент Латвии добавил, что в связи с этим Европа в целом должна полагаться на собственные силы.