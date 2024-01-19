В Москве открыли прием заявок на гранты для производителей фильмов

Подача документов продлится до 29 февраля

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Прием заявок на гранты для производителей фильмов открыт в Москве, подача документов продлится до 29 февраля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Начинаем прием заявок на гранты для московских производителей фильмов. Возместим затраты, понесенные с 20 сентября до 31 декабря прошлого года, на аренду объектов государственной собственности и общественных пространств Москвы, а также организационно-технические расходы на съемки", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что для получения гранта необходимо подать заявку и собрать пакет документов до 29 февраля. Поддержка предоставляется организациям, которые зарегистрированы в Москве и подали заявки на проведение киносъемочных работ через сайт Московской киноплатформы.

Мэр уточнил, что гранты предоставляются Агентством креативных индустрий и являются частью городского проекта "Москва - город кино".