Росатом перевыполнил план по добыче урана в 2023 году

Перевыполнение составило 3%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Горнорудный дивизион Росатома АО "Атомредметзолото" (АРМЗ) выполнил план по добыче урана в 2023 году на 103%. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора - исполнительный директор АРМЗ Виктор Святецкий в ходе диалога с заинтересованными сторонами "Об основных результатах деятельности горнорудного дивизиона в 2023 году".

"По добыче урана в 2023 году удалось перевыполнить плановый показатель госкорпорации "Росатом" на 90 тонн", - сказал Святецкий. Из презентации, представленной в ходе доклада, следует, что перевыполнение составило 3%.