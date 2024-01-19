На Украине руководителя инвесткомпании Мазепу подозревают в завладении землей Киевской ГЭС

Украинские СМИ накануне сообщили о задержании бизнесмена при пересечении границы с Польшей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бизнесмен Игорь Мазепа, возглавляющий одну из ведущих украинских инвестиционных компаний Concorde Capital, был задержан по подозрению в незаконном завладении землями, относящимися к Киевской ГЭС.

"18 января <...> при попытке выезда за границу задержали бизнесмена - организатора схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госбюро расследований (ГБР) Украины.

Ведомство не называет фамилию бизнесмена, однако, по информации агентства "Украинские новости", речь идет о Мазепе. Накануне о его задержании при пересечении границы с Польшей сообщили украинские СМИ. По данным издания "NV Бизнес", ведомстве также проводило обыски в офисе компании.

В ГБР добавили, что накануне в разных регионах Украины были задержаны еще три участника группы, в том числе брат организатора.

По данным ведомства, в 2020-2021 годах организаторы схемы завладели землями государственной собственности, отнесенными к землям водного фонда, на которых расположены гидросооружения Киевской ГЭС. В этом им помогали чиновники Госгеокадастра Украины, которые способствовали принятию решений о выделении земельных участков. Всего таким образом было незаконно получено более 7 га земли. Группа действовала в интересах нескольких застройщиков, уточнили в ГБР.

Госбюро расследований раскрыло эту схему завладения землей и задержало нескольких участников организации в конце ноября 2023 года. Сообщается, что в группу входили почти 20 человек, в числе которых известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители и представители госорганов. Тогда восьмерым из них были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, незаконной приватизации госимущества и в легализации имущества, полученного преступным путем. Им грозит до 12 лет тюрьмы.