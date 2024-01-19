Венгерский министр считает, что ЕС должен финансировать не Украину, а свою стратегию

Помощь Киеву нужно оказывать только после проведения стратегических дебатов, отметил министр по делам ЕС Янош Бока

БУДАПЕШТ, 19 января. /ТАСС/. Евросоюз должен финансировать не саму Украину, а свою стратегию в отношении этой страны и оказать ей помощь только после проведения стратегических дебатов. Такое мнение выразил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в связи с предстоящим обсуждением вопроса о финансовом содействии Украине на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля.

"Европейский союз должен финансировать не саму Украину, а свою стратегию в отношении Украины. Премьер-министр Венгрии [Виктор Орбан] неоднократно призывал к стратегическим дебатам по вопросу о том, были ли достигнуты цели ЕС в отношении Украины. До сих пор эти стратегические дебаты, по существу, не состоялись", - написал Бока на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр считает, что, "как только эти стратегические дебаты закончатся, можно будет перейти к вопросу о том, как до сих пор использовалась помощь ЕС Украине". "Затем мы можем перейти к вопросу о том, как должна финансироваться европейская стратегия для Украины, в каких институциональных рамках, за счет каких ресурсов и в соответствии с какими процедурными правилами", - предложил Бока.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине 50 млрд евро. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву постепенно, на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы. Вопрос об этом с учетом венгерской позиции будет рассматриваться на внеочередном саммите ЕС 1 февраля.

По сообщениям из Брюсселя, Еврокомиссия приступила к подготовке новых предложений относительно финансирования Украины. Орбан в одном из своих недавних заявлений приветствовал разработку плана Б. В то же время он предупредил, что если его мнение не будет учтено, то он вновь использует право вето на решения всего Евросоюза. По его словам, в таком случае процесс финансирования Украины "придется остановить".

18 января глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил журналистам, что переговоры с Еврокомиссией продолжаются, но "позиции сторон далеки друг от друга". В связи с этим он не исключил, что к саммиту ЕС 1 февраля компромисса по поводу финансовой поддержки Украины достичь не удастся.