Лукашенко поручил удовлетворить спрос белорусов на легковые автомобили

Президент Белоруссии также считает перспективным дальнейшее развитие сотрудничества с китайскими автопроизводителями

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу увеличить объемы производства белорусско-китайского предприятия "Белджи", чтобы удовлетворить спрос населения.

"Очередь бешеная. Люди хотят покупать этот автомобиль. Правительства задача и министра - кровь из носу удовлетворить этот спрос. Надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта", - отметил Лукашенко, посещая завод "Белджи". Его слова приводит агентство БелТА.

При этом президент заявил, что в ближайшем будущем государству следует завершать действие льготной программы кредитования покупки отечественных автомобилей, которая в свое время была принята с целью стимулирования и наращивания производства. "Пока мы не отменяем ее", - подчеркнул Лукашенко, заявив, что в настоящее время экономика выдерживает эту дополнительную нагрузку.

Лукашенко считает перспективным дальнейшее развитие сотрудничества с китайскими автопроизводителями. При этом он обратил внимание на важность развития локализации производства автомобилей в Белоруссии совместно с китайскими партнерами.

Завод "Белджи" работает в Минской области с ноября 2017 года. Его производственные мощности позволяют выпускать до 60 тыс. автомобилей в год. В основном на нем производят автомобили китайской марки Geely.

В 2023 году завод освоил производство под собственным брендом автомобиля Belgee X50, ранее производившегося под маркой Geely Coolray. В 2024 году белорусская сторона планирует получить лицензии на еще две модели - X70 и S50. Помимо этого, обсуждается возможность модернизации завода для увеличения мощности производства до 120 тыс. автомобилей в год.