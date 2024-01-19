Гагаузия обратилась за иностранной помощью после решения Кишинева сократить ее бюджет

В обращении автономии говорится, что действия Кишинева ущемляют ее права и полномочия и "ставят под угрозу ее существование"

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Власти Гагаузской автономии Молдавии обратились за финансовой помощью к ЕС, России, Турции, США и другим странам после решения Кишинева сократить поступления в бюджет автономии. Об этом говорится в совместном обращении главы Гагаузии Евгении Гуцул и председателя Народного собрания Дмитрия Константинова, опубликованным пресс-службой местного парламента.

"Просим вас в это тяжелое для Гагаузии время оказать критически важную и необходимую финансовую поддержку для покрытия дефицита бюджета автономии", - говорится в обращении. Его авторы предполагают, что одобренные парламентом Молдавии поправки повлекут сокращение бюджета автономии в этом году как минимум на €8 млн, или на 45% от его доходной части. По их словам, действия Кишинева "ущемляют права и полномочия Гагаузской автономии" и "ставят под угрозу ее существование".

В 2023 году власти Молдавии внесли поправки в законы, согласно которым предприниматели из Гагаузии, которые пользуются правом возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), получали эти финансовые средства из бюджета автономии, а не из государственного бюджета.

Отношения между Кишиневом и Комратом обострились после выборов главы Гагаузии, на которых победила близкая к запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Тогда президент страны Майя Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, а молдавская полиция провела в Центризбиркоме Гагаузии обыски и изъятие документов. Несмотря на то, что результаты выборов признали все их участники, а Гуцул вступила в свои полномочия, Санду не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии и агрессивные выпады политиков в адрес гагаузов и русскоязычных жителей республики. Споры вылились в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата (столица автономии) сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон "Об особом правовом статусе Гагаузии".