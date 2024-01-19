СП Росатома и "Норникеля" планирует начало добычи лития на 2026 год

Общий объем утвержденных инвестиций в литиевый проект составляет около 49 млрд рублей, сообщил первый заместитель генерального директора АО "Атомредметзолото" Алексей Шеметов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. ООО "Полярный литий" (СП Росатома и "Норникеля") планирует в 2026 году выпустить первую опытную партию лития. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АО "Атомредметзолото" (АРМЗ, горнорудный дивизион Росатома) Алексей Шеметов в ходе диалога с заинтересованными сторонами "Об основных результатах деятельности горнорудного дивизиона в 2023 году".

"Изначально старт добычи лития планировался на 2029 год, но сейчас мы планируем первую очередь в объеме 5 тысяч тонн запустить уже в 2026 году", - сообщил Шеметов. Общий объем утвержденных инвестиций АРМЗ в литиевый проект составляет около 49 млрд рублей, отметил он. По словам Шеметова, ближайшая задача на 2024 год - разработка технологии извлечения лития из сподуменовой руды.

Лицензию на разработку Колмозерского месторождения в Мурманской области "Полярный литий" получил в 2023 году. Месторождение содержит 18,9% российских запасов лития, и это наиболее перспективное месторождение литиевых руд в стране. Прогнозные ресурсы месторождения по категории P1 составляют 13,5 млн тонн руды и 152,6 тыс. тонн оксида лития.