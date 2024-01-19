Из Волгограда возобновляют прямые чартерные перелеты в Египет

Рейсы будут выполняться с 15 февраля по 9 мая

ВОЛГОГРАД, 19 января. /ТАСС/. Авиакомпания Уральские авиалинии с 15 февраля возобновляет чартерные перелеты из волгоградского аэропорта в Шарм-Эль-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Волгограда.

"Авиакомпания Уральские авиалинии совместно с одной из ведущих туристических компаний России "FUN&SUN" будет выполнять чартерные рейсы из Волгограда в Египет [в город Шарм-Эль-Шейх]. Рейсы будут выполняться с 15 февраля по 9 мая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время в пути в одном направлении составит четыре часа. На маршруте перевозчиком будут задействованы самолеты Airbus A-321. Последний раз полетная программа из Волгограда в Египет открывалась осенью 2022 года.