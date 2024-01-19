Число ввезенных в Россию куриных яиц из Азербайджана достигло 3 млн штук

По данным Росстата, куриные яйца в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Еще две партии пищевых яиц из Азербайджана ввезены в Россию в количестве 612 тыс. штук, по состоянию на 19 января в РФ поступило 3 млн яиц из этой страны. Об этом сообщил Россельхознадзор.

"19 января через пункт пропуска "Яраг - Казмаляр" ввезены еще две партии пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. шт.) для дальнейшей реализации на территории России. По состоянию на 19 января, в Россию из Азербайджана ввезено 3 млн штук пищевых яиц", - говорится в сообщении.

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом с 10 по 15 января 2024 года цены на них снизились на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей - впервые с июня 2023 года.