Украина и шесть стран Европы договорились о создании газотранспортного коридора Юг - Север

Как отметили в кабмине, эта договоренность позволит "Оператору ГТС Украины" ежегодно дополнительно поставлять более 7 млрд кубометров газа через Украину из Румынии в страны Центральной Европы"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины и шести европейских стран подписали меморандум о создании коридора Юг - Север. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского правительства.

"Операторы газотранспортных систем Украины, Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдавии подписали меморандум о сотрудничестве в создании коридора Юг - Север ("Вертикального коридора"), - говорится в сообщении. - В его рамках будет создана синергия между LNG-терминалами Греции, Трансбалканским трубопроводом, украинскими подземными хранилищами и потребителями в Центральной Европе".

Как отметили в украинском кабмине, "эта договоренность, по предварительным оценкам, позволит "Оператору ГТС Украины" ежегодно дополнительно поставлять более 7 млрд кубометров газа через Украину из Румынии в страны Центральной Европы".