Нефтяники намерены нарастить производство бензина и дизеля в 2024 году

Как сообщили в кабмине, сроки и график ремонтов НПЗ будут оптимизированы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Нефтяники на совещании у вице-премьера России Александра Новака сообщили о планах нарастить производство бензина и дизеля в 2024 году, сроки и график ремонтов НПЗ при этом будут оптимизированы. Были также отмечены стабилизация цен на топливо в РФ и отсутствие его дефицита. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

"Была отмечена стабилизация цен на топливо в стране и отсутствие его дефицита. Запасы автобензинов на НПЗ и нефтебазах выросли. Рынок насыщен зимним дизельным топливом в условиях пикового спроса. Нефтяные компании сообщили о планах наращивания производства бензина и дизельного топлива в 2024 году, сроки и график ремонтов НПЗ будут оптимизированы", - сообщило правительство России по итогам совещания.

Вице-премьер также поручил нефтяным компаниям продолжать контролировать уровень цен на АЗС.

По данным Минэнерго, по итогам 2023 года нефтяные компании увеличили производство бензина по сравнению с уровнем 2022 года.