МЭР ожидает возвращения инфляции в РФ к таргетным значениям к 2025 года

Ведомство прогнозирует уровень инфляции в 2024 году в 4,5%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает возвращения уровня инфляции в РФ к таргетным значениям к 2025 году. Об этом в интервью RTVI заявил замглавы МЭР Дмитрий Вольвач.

"Мы, мне кажется, провели, опять же, ювелирную и уникальную работу с инфляционными процессами - то есть обуздали вот те самые двузначные цифры инфляции, которые были на пике санкционного давления, и вывели инфляцию на уровень 7,4%. И к 2025 году, я думаю, что, по оценкам Центрального банка и правительства РФ, инфляция вернется к нашим таргетным значениям", - сказал он, добавив, что при сохранении открытости экономики, при сохранении плавающего курса национальной валюты это, конечно, была непростая задача.

Минэкономразвития прогнозирует уровень инфляции в РФ в 2024 году в 4,5%. В 2023 году этот показатель был зафиксирован на уровне 7,42%.

ЦБ РФ повышал свой прогноз по инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7% ранее. Регулятор надеется, что в 2024 году показатель будет находиться в диапазоне 4-4,5% и вблизи 4% в дальнейшем.