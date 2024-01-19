Объем авиаперевозок на Дальнем Востоке в 2024 году ожидается на уровне 3 млн человек

В 2023 году по магистральным и межрегиональным маршрутам перевезено 3,3 млн человек, отметил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пассажиропоток по магистральным и межрегиональным авиамаршрутам на Дальнем Востоке в 2024 году будет не ниже 3 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел выездное совещание по подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в 2023 году. В мероприятии приняли участие главы всех одиннадцати дальневосточных регионов.

"В 2023 году объем субсидирования из федерального бюджета авиаперевозок на Дальнем Востоке составил 25 млрд рублей. <…> По магистральным и межрегиональным маршрутам перевезено 3,3 млн человек. В 2024 планируется достичь аналогичных результатов", - сказано в сообщении по итогам совещания.

В аппарате добавили, что Дальнему Востоку выделено 55 млрд рублей для закупки 39 самолетов: 8 Сухих-Суперджетов, 10 ЛМС "Байкал", 21 вертолета Ми-171. Начато строительство авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, на котором будут производиться ЛМС "Байкал". Для доступности внутрирегионального авиасообщения по поручению президента России Владимира Путина будет разработан план по увеличению таких перевозок до 4 млн человек к 2030 году.