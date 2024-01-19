В Чехии на АЭС "Дукованы" для плановых профилактических работ остановлен третий энергоблок

По данным информационного агентства ČTK, временное снижение мощности станции не коснется потребителей

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Третий энергоблок расположенной на юго-востоке Чехии АЭС "Дукованы" остановлен для проведения планово-профилактических работ и замены части ядерного топлива реактора. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Третий энергоблок перестал вырабатывать электроэнергию в пятницу в 18:51 (20:51 мск). Во время ремонтно-профилактических работ планируется произвести 54 технические операции. Его подключение к сети должно произойти в апреле. Временное снижение мощности АЭС "Дукованы" не коснется потребителей. Они получают электроэнергию из других источников. На самой станции действуют три из четырех энергоблоков.

В Чехии действуют две АЭС, более новой из которых является введенная в эксплуатацию в 2002 году станция "Темелин" на юге страны. Обе АЭС были возведены при помощи СССР, соответствующий договор между ним и ЧССР был подписан в 1970 году. Строительство АЭС "Дукованы" началось в 1974 году. До 1987 года были сданы в эксплуатацию четыре ее энергоблока, общая мощность которых составляет 2040 МВт.