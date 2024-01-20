СМИ: город Хайкоу на Хайнане в 2023 году заметно усилил кластер инноваций

По информации "Хайкоу жибао", в 2023 году город привлек более 60 тыс. профессионалов

ХАЙКОУ /Китай/, 20 января. /ТАСС/. Административный центр южнокитайской провинции Хайнань город Хайкоу благодаря комплексу правительственных мер в 2023 году существенно ускорил развитие местного инновационного кластера. Как сообщила газета "Хайкоу жибао", одним из важных стимулов стало активное привлечение квалифицированных специалистов со всего мира.

"Хайкоу постепенно превращается в идеальную среду для иностранных специалистов, которые способствуют внедрению инноваций и развитию бизнеса, - подчеркивается в статье. - В 2023 году город привлек более 60 тыс. профессионалов - в 2,3 раза больше, чем за 2022 год".

Авторы уточняют, что за 12 месяцев власти Хайкоу выдали свыше 1,1 тыс. разрешений на работу гражданам других стран. Это на 43,7% превысило показатель за предшествующий аналогичный период. Приток компетентных работников из других регионов Китая и из-за рубежа обеспечил, в частности, официальный план "Таланты города кокосов", реализация которого осуществляется динамичными темпами благодаря скоординированным усилиям ряда профильных ведомств Хайнаня.

"Хайкоу удобен для жизни и работы", - приводит газета мнение россиянки Дарьи, которая учится и работает в городе уже 10 лет. Она отметила, что среди его преимуществ следует обратить внимание не только на благоприятный климат, но и на широкие возможности для установления полезных контактов, хорошие условия для обустройства.

Администрация города формирует передовой торгово-экономический кластер, последовательно усиливая ряд стратегических объектов - государственную зону высокотехнологичного развития, специальную таможенную зону, индустриальную инновационную площадку "Новый район Цзяндун". Хайкоу создает множество новых рабочих мест, привлекая компании, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью или предоставляют современные услуги. Это происходит путем упрощения процедур на начальной стадии проекта, когда требуется зарегистрировать предприятие, получить лицензии, необходимые документы для оформления земельного участка и проведения строительных работ.

Хайкоу насчитывает более 900 лет истории. Это главный культурный и экономический центр провинции, активно развивающий сотрудничество с другими странами. На город, население которого достигает 2,9 млн человек, приходится примерно треть валового регионального продукта Хайнаня. В соответствии с планом китайского правительства, здесь формируется крупный кластер из штаб-квартир и представительств целого ряда транснациональных компаний.