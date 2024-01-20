Нобелевский лауреат заявил, что Китай вступает в "эпоху застоя и разочарования"

Среди ошибок в экономической политике Пол Кругман отметил подавление частной инициативы, "финансовые репрессии", а также слабую систему социальной защиты, которая заставляет семьи копить на случай возможных чрезвычайных ситуаций

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Экономика Китая вступает в "эпоху застоя и разочарования". Такое мнение в авторской колонке для газеты The New York Times высказал нобелевский лауреат Пол Кругман.

"Официальная статистика говорит, что Китай переживает дефляцию японского типа и высокий уровень безработицы среди молодежи. Это, по крайней мере, пока не полномасштабный кризис, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования", - написал Кругман.

Некоторые экономисты ожидали резкого роста китайской экономики после отмены мер по борьбе с ковидом, пишет нобелевский лауреат. "Вместо этого Китай отстает практически по всем экономическим показателям, кроме официального ВВП, который, предположительно, вырос на 5,2%", - отмечает Кругман.

По его мнению, частично ответственность в сложившейся ситуации лежит на руководстве страны и ошибках в проводимой экономической политике. К ним Кругман отнес подавление частной инициативы, "финансовые репрессии" (низкие проценты населению по банковским сбережениям и предоставление дешевых кредитов привилегированным заемщикам), а также слабую систему социальной защиты, которая заставляет семьи копить на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

Все это, по словам экономиста, приводит к невысокой потребительской активности в стране. В этой связи для обеспечения достаточного спроса и поддержки тем самым производственных мощностей, государству приходится инвестировать в экономику более 40% ВВП. Кругман указывает, что такая схема жизнеспособна при быстро растущей рабочей силе производительности. При этом в случае Китая численность трудоспособного населения снижается, начиная с 2010 года, а производительность находится в стадии стагнации.

Кругман выражает обеспокоенность насчет того, что Китай может предпринять попытку по поддержке собственной экономики путем наращивания экспорта, что станет проблемой для продвигаемы Западом зеленых технологий. "И самое страшное: попытается ли Китай отвлечься от внутренних трудностей, занявшись военным авантюризмом?" - задается вопросом нобелевский лауреат.

"Так что давайте не будем злорадствовать по поводу экономического спада в Китае, который может стать проблемой для всех", - резюмировал Кругман.