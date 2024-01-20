Формирование инфраструктуры на АЭС "Эд-Дабаа" завершат в 2024 году

Глава египетского Управления по атомным электростанциям Амгед аль-Вакиль отметил, что также зальют бетон на четвертом энергоблоке станции

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Строительство инфраструктурных объектов на атомной электростанции (АЭС) "Эд-Дабаа", которая возводится на побережье Средиземного моря в сотрудничестве с российской госкорпорацией "Росатом", будет закончено в 2024 году. Об этом заявил глава египетского Управления по атомным электростанциям Амгед аль-Вакиль.

"В этом году на АЭС "Эд-Дабаа" будут продолжены параллельно строительные и монтажные работы на четырех энергоблоках, а также завершено формирование инфраструктуры станции, включая дороги, электрические и иные сети", - отметил аль-Вакиль, слова которого привел журнал Al-Mussawar. Кроме того, по словам руководителя египетского Управления по атомным электростанциям, "в 2024 году будет проведена заливка бетона на четвертом энергоблоке станции и проведен монтаж "ловушки расплава" (устройство локализации расплава) на третьем и четвертом энергоблоках АЭС "Эд-Дабаа".

Некоторое время назад вице-президент по капитальному строительству АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион Росатома) Николай Виханский сообщил ТАСС, что строительство четвертого энергоблока (заливка первого бетона) АЭС "Эд-Дабаа" начнется 23 января. В середине ноября 2023 года глава компании "Атомстройэкспорт" Андрей Петров указал, что заливка первого бетона в основание четвертого энергоблока "будет означать окончание подготовительного периода и переход к основному этапу капитального строительства всех четырех блоков АЭС "Эд-Дабаа".

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в церемонии заливки первого бетона в основание четвертого энергоблока на АЭС "Эд-Дабаа" в Египте готовится принять участие Владимир Путин.

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.