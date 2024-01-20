Минсельхоз заявил о соответствии готовности семенного материала по овощам уровню 2023 года

РБК ранее сообщало, что Астраханская и Волгоградская области столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Готовность семенного материала по овощам открытого грунта на 15 января 2024 года составляет 60%, что соответствует уровню 2023 года. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минсельхоза России.

"Обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами находится на особом контроле Минсельхоза России. По состоянию на 15 января готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60%, что соответствует уровню прошлого года. Подготовка и закупка семенного материала продолжается", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что особый акцент будет сделан на использовании в предстоящей посевной кампании достижений отечественной селекции.

Как рассказала журналистам член правления Национального союза производителей плодов и овощей Ирина Мурашова, подготовка и закупка семенного материала продолжается и будет в активной фазе до конца марта.

"Прогнозно, посевная пройдет в штатном режиме и хорошие урожаи порадуют сельхозтоваропроизводителей и жителей не только РФ, но и будут отправлены на экспорт", - добавила Мурашова.

Ранее РБК сообщало, что два крупных региона-производителя овощей - Астраханская и Волгоградская области - столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной.

Ситуация в Астраханской и Волгоградской областях

По данным Минсельхоза Астраханской области, которая занимает первое место по производству овощей в России, по состоянию на 20 января обеспечено уже до 70% от общей потребности в семенах овощей раннего сева. Аналогичная ситуация в Волгоградской области, которая лидирует в стране по выращиванию лука и моркови. Работа над завозом семян овощей продолжается с учетом сроков высева конкретных культур и их сортов и гибридов, уточнили в Минсельхозе Волгоградской области.