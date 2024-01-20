В Москве появятся новые пищевые производства на 14,2 тыс. рабочих мест

Общая площадь предоставляемых для строительства участков превышает 100 га

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новые пищевые производства, на которых создадут свыше 14,2 тыс. рабочих мест, появятся в Москве по 18 масштабным инвестиционным проектам. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Согласно одобренным 18 масштабным проектам инвесторы возведут предприятия пищевой отрасли промышленности. На этих объектах планируют создать более 14,2 тыс. рабочих мест. Общая площадь предоставляемых для строительства участков превышает 100 га", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В пресс-службе уточнили, что в разных районах города появятся производства мясных и хлебобулочных изделий, готовых замороженных блюд, кондитерской и другой продукции. Проекты находятся на разных стадиях реализации, два из них - на завершающих этапах, в рамках еще шести ведутся строительно-монтажные работы. В частности, в районе Ново-Переделкино инвестор возводит вторую очередь мясоперерабатывающего комплекса по выпуску мясных и мясорастительных консервов, там смогут работать 300 человек.

Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, с марта 2022 года инвесторы могут получить землю для строительства и расширения производств по ставке один рубль в год. Для возведения пищевых предприятий город заключил с семью компаниями договоры аренды участков общей площадью около 36,7 га. Из них три участка общей площадью 5,3 га предоставлены производителям мясной продукции.