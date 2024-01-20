Министр экономики Литвы призвала граждан инвестировать в производство танков

Аушрине Армонайте утверждает, что у литовцев "остается еще немало средств", которые, может, "лучше держать не в носке"

ВИЛЬНЮС, 20 января. /ТАСС/. Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте призвала граждан страны вложить средства в производство танков. Об этом она заявила в пятницу в эфире национального радио LRT.

"Есть способы, например, занять деньги у населения. Я слышала критику подобных идей с облигациями, но ведь у граждан остается еще немало средств. Может, лучше их держать не в носке, а вложить в танки", - сказала министр. Она отметила, что жителям республики, вероятно, не стоит ждать больших процентов с этих займов. "Но ведь есть люди, которые добровольно поддерживают Украину. Думаю, они поймут, если будет ясно, кому, когда и сколько денег требуется", - добавила Армонайте.

Ранее командующий армией Литвы генерал Вальдемарас Рупшис выступил с утверждением, что мощности военной промышленности Запада необходимо восстановить до уровня холодной войны из-за изменения геополитической ситуации.