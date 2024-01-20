Во Франции заявили, что должны сохранить передовые позиции в сельском хозяйстве

Глава кабмина Габриэль Атталь отметил, что возглавляемое им правительство планирует принять меры по "дебюрократизации отрасли"

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Франция не должна потерять передовые позиции в сельском хозяйстве. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь на встрече с фермерами в департаменте Рона (юго-восток республики).

"Франция имеет один из самых развитых аграрных секторов в мире, - отметил он. - Необходимо его сохранить".

Глава кабмина также добавил, что возглавляемое им правительство планирует принять меры по "дебюрократизации отрасли, упростив действующие нормы и предписания с тем, чтобы обеспечить смену поколений и содействовать приходу в аграрную сферу молодежи". "Наши фермеры должны иметь возможность жить за счет своего труда, - заметил премьер. - Они кормят страну".

Выступление главы правительства, назначенного на этот пост ранее в январе, состоялось на фоне тревожных данных, приведенных в эфире телеканала BFMTV. Согласно телевизионным аналитикам, Франция к 2030 году столкнется с острой нехваткой фермеров из-за ухода на пенсию половины аграриев. При этом не менее 20 тыс. фермеров прекратили свою деятельность за последние 10 лет, тогда как им на замену пришли только 14 тыс. Канал отметил, что средний возраст сельскохозяйственных работников превышает 50 лет, а заменить их некому, поскольку лишь 1% аграриев моложе 25 лет.

В пятницу фермеры организовали акции протеста на юге Франции, перекрыв движение по нескольким региональным автострадам. Они жалуются на снижение доходов и требуют среди прочего снизить налог на топливо для сельскохозяйственной техники и смягчить экологические требования к хозяйствам. Некоторые поднимают проблему распространения эпизоотической геморрагической болезни в животноводческих хозяйствах. После этой акции министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Марк Фено распорядился обеспечить компенсацию расходов на лечение скота. Еще одна проблема - неравномерное распределение водных ресурсов и нехватка искусственных водохранилищ на случай засухи.

В феврале Франция, являющаяся ведущим производителем продовольствия в Западной Европе, проведет ежегодный международный сельскохозяйственный салон. Программа форума обычно включает встречу руководителей страны с крестьянством. Атталь должен представить экономическую программу своего правительства 30 января.