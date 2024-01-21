В Израиле заявили об утверждении плана замораживания финсредств сектора Газа

Гарантом его реализации выступают США, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /ТАСС/. Военно-политический кабинет Израиля утвердил схему замораживания палестинских финансовых средств, предназначенных для сектора Газа, в третьей стране. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Военно-политический кабинет утвердил сегодня (21 января) план замораживания финансовых средств для Газы, разработанный премьер-министром, министром финансов и министром по стратегическим вопросам", - говорится в сообщении. "Гарантом реализации плана выступают США. Премьер-министр поручил провести упорядоченную организационную работу по реализации плана", - добавили в канцелярии.

В ведомстве премьера отметили, что "США и Норвегия принимают решение военно-политического кабинета [Израиля], распорядившегося остановить перевод Палестинской [национальной] администрации (ПНА) финансовых средств, предназначенных для сектора Газа". "Таким образом, замороженные средства [для сектора Газа] не будут переданы ПНА, а останутся в руках третьей страны", - продолжили в канцелярии.

Военно-политический кабинет постановил, что "деньги или их эквивалент ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы [палестинцам] без одобрения министра финансов, даже через третью страну". "Любое нарушение соглашения позволит министру финансов немедленно заморозить все средства палестинцев", - подчеркнули в канцелярии израильского премьера.