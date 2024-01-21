NOC объявила о возобновлении добычи нефти на одном из крупнейших месторождений Ливии

По информации Libya al-Ahrar, возобновление добычи нефти стало возможным благодаря согласию местных жителей покинуть Эш-Шараре

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия форс-мажорных обстоятельств на одном из крупнейших месторождений в стране, Эш-Шараре, и о возобновлении там нефтедобычи. Об этом говорится в заявлении NOC, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Национальная нефтяная корпорация заявляет о прекращении форс-мажорных обстоятельств на месторождении Эш-Шарара и о возобновлении на нем нефтедобычи", - сообщили в NOC. Форс-мажор действовал на Эш-Шараре на протяжении двух недель, с 7 января, а нефтедобыча не велась почти три недели.

Со своей стороны ливийский телеканал Libya al-Ahrar проинформировал, что возобновление добычи нефти стало возможным благодаря согласию местных жителей покинуть месторождение. Жители региона Феццан на юго-западе страны, которые в начале января блокировали территорию Эш-Шарары, объявили, что встретились с главой NOC Фархатом Бенгдаром, и тот согласился удовлетворить выдвинутые протестующими требования.

3 января агентство Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что представители племен, проживающих в непосредственной близости от месторождения, развернули широкую протестную деятельность, которая привела к полной приостановке добычи нефти на Эш-Шараре. За день до этого, 2 января, жители Феццана объявили о своем несогласии с текущим положением дел в стране регионе: они жаловались на перебои в поставках бензина и газа, недостаточно развитую инфраструктуру, а также на заметный всплеск активности контрабандистов. В случае, если их требования по улучшению качества жизни в регионе не были бы выполнены, протестующие угрожали заблокировать еще одно крупное нефтяное месторождение - Эль-Филь.

В июле 2023 года Эш-Шарара и Эль-Филь уже вынуждены были приостановить свою работу из-за протестов представителей местных племен, которые были недовольны задержанием экс-министра финансов Фараджа Буматари. Ответственность за его взятие под стражу возложили на Правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой. Помимо блокировки месторождений, протестующие также угрожали перекрыть водопровод, по которому пресная вода поступает в столицу страны Триполи, если экс-чиновник не будет выпущен на свободу. Вскоре Бутамари был освобожден из-под стражи - по имеющимся данным, это произошло после личного вмешательства генерального прокурора Ливии.

Месторождение Эш-Шарара расположено на юго-западе Ливии и является одним из крупнейших в стране: объемы его подтвержденных запасов составляют по меньшей мере 3 млрд баррелей, а в день на нем добывают около 300 тыс. баррелей.