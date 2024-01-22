"Руспродсоюз" сообщил, что Россия в 2023 году нарастила производство соли на 10,5%

Текущие объемы производства позволяют не только полностью покрыть потребности внутреннего рынка, но и нарастить экспорт в Китай, Монголию и другие дружественные страны, отметили в ассоциации

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Объем производства пищевой соли в России в 2023 году вырос на 10,5% по сравнению с 2022 годом и составил 848 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Руспродсоюз".

"Выпуск отечественной пищевой соли в 2023 году составил 848 тыс. т, что на 10,5% выше уровня 2022 года. Годом ранее общий объем выпуска российской пищевой соли составлял 768 тыс. т", - говорится в сообщении.

Отмечается, что текущие объемы производства, увеличенные за последние годы производственные мощности и запуск новых производств позволяют не только полностью покрыть потребности внутреннего рынка, но и нарастить экспорт в Китай, Монголию и другие дружественные страны.

"Рост объемов производства соли в нашей стране привел к еще большей конкуренции в этой отрасли, чем в 2022 году. В России сейчас действуют пять производителей пищевой соли ("Руссоль", "Тыретьсоль", "Каустик", "Варница", "Киреевский солепромысел" и ПК "Галит"), которые увеличили выпуск на 10,5% и готовы нарастить производство еще на 43%. Кроме них на рынке России активны поставщики соли из стран СНГ: Казахстана, Азербайджана и Беларуси", - рассказал зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Он также отметил, что за счет высокой конкуренции цены на соль в России за последний год практически не изменились. "Для сохранения долей рынка производители были вынуждены удерживать цены реализации за счет собственной маржинальности. В итоге средний рост цен был гораздо ниже инфляции и роста издержек производителей", - добавил Леонов.